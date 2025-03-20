Россиянам объяснили, как отличить ротавирус от отравления

Нередко люди, испытывающие симптомы пищевых расстройств, полагают, что они отравились. Но зачастую заболевшие ошибочно принимают отравление за ротавирус.

«Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление наступает сразу, если, например, человек съел что-то не то. Есть разные понятия — кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция», — пояснил врач.

По его словам, ротавирус является одним из видов кишечных инфекций, возбудителями которых выступают высокопатогенные микроорганизмы. Пищевая токсикоинфекция может возникнуть, например, при употреблении молочных продуктов, таких как творог или сметана, где активно размножается стафилококк.

Болибок добавил, что отравление характеризуется употреблением в пищу продуктов, вызывающих у человека тошноту, рвоту и диарею.