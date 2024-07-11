Россиянам объяснили, что такое «мясной клей» и чем он опасен

Врач-диетолог Андрей Бобровский объяснил, что такое «мясной клей», куда его добавляют и почему он опасен. Эксперт отметил, что трансглутаминаза запрещена, так как она очень аллергенна, однако в России участились случаи использования этого «мясного клея», сообщает «ФедералПресс» .

«Мясной клей» — это фермент трансглутаминаза, способный улучшать сочность и эластичность продукта, объяснил эксперт. Чаще всего его используют для увеличения массы мясных изделий и для повышения сочности белковых молочных продуктов.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что «мясной клей» нужно продолжить исследовать. Трансглутаминаза запрещена и действительно может быть опасна, предостерег врач.

«Во-первых, это аллергенность. Трансглутаминаза вызывает аллергию у многих людей, особенно у тех, кто чувствителен к белкам животного происхождения», — отметил специалист.

Кроме того, с помощью этого фермента недобросовестные производители могут скрывать низкое качество сырья. Также, по мнению Бобровского, при добавлении «мясного клея», например, в котлеты, может измениться процесс их приготовления. Они могут остаться сырыми, несмотря на тепловую обработку, и впоследствии вызвать кишечную инфекцию или отравление.

Чтобы определить, содержит ли продукт «мясной клей», необходимо внимательно изучить этикетку с составом — там и можно обнаружить трансглутаминазу. Врач также посоветовал обращать внимание на текстуру изделия — «мясной клей» делает ее более однородной.