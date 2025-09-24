Россиянам объяснили, чем чревато самолечение антибиотиками

Врач общей практики и диетолог Елена Соломатина рассказала, что неправильный прием антибиотиков способствует формированию устойчивых бактерий. Из-за этого даже простые инфекции могут трансоформироваться в потенциально смертельные, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Многие назначают их себе самостоятельно или прекращают курс сразу после улучшения самочувствия. В идеале всегда нужно сдавать анализы и проверять, уничтожены ли все бактерии. Если часть из них сохраняется, они могут приобрести устойчивость: одни меняют метаболизм, другие утолщают клеточную стенку, третьи перестраиваются еще быстрее. Особенно опасны те микроорганизмы, которые способны быстро видоизменяться», — отметила специалист.

Она добавила, что подобная ситуация наиболее часто наблюдается, когда пациенты занимаются самолечением, ошибочно полагая, что хорошо знакомы с заболеванием, или недооценивают его серьезность и самостоятельно назначают себе лекарства. Зачастую антибиотики применяются для борьбы с вирусными инфекциями, хотя они совершенно неэффективны против вирусов. Нередко пациенты отклоняются от прописанной дозировки, что также способствует развитию устойчивости.

Антибиотикорезистентность представляет собой особую опасность в госпитальных условиях, где находятся пациенты с ослабленным иммунитетом. Внутрибольничные инфекции несут огромную угрозу. В таких случаях причиной смерти может стать не первоначальный вирус, а осложнения, спровоцированные присоединившейся бактериальной инфекцией. К сожалению, подобные летальные случаи происходят, предостерегла Соломатина.

В обозримом будущем человечество может столкнуться с серьезной проблемой, когда даже незначительные медицинские процедуры, например, удаление зуба, или простые бактериальные инфекции будут нести смертельную угрозу. То, что ранее легко поддавалось лечению антибиотиками, может стать крайне опасным для жизни, заключила врач.

