Россиянам назвали способы борьбы с «тепловой ленью»

Россиянам посоветовали делать перерывы в работе во время жары

Продуктивно работать даже в самую сильную жару можно, и в этом помогут некоторые способы. Специалисты называют усталость и снижение работоспособности при высоких температурах «тепловой ленью», сообщает «МИР 24» .

По словам заслуженного врача России, профессора Ольги Шараповой, в условиях экстремальной жары организму человека может не хватать механизмов терморегуляции, что может привести к перегреву или тепловому удару.

«При перегреве кровь приливает к коже, чтобы отдать тепло наружу. В результате сердце работает быстрее, пульс учащается, а кровяное давление падает», — рассказала Шарапова.

Врачи советуют проявлять осторожность при жаре. Рекомендовано пить достаточно воды и избегать прямых солнечных лучей, носить легкую одежду и делать перерывы во время работы. В квартире или офисе лучше использовать вентилятор или кондиционер. Важно соблюдать режим питания и не объедаться жирной или острой пищей.

В жаркую погоду стоит быть осторожными с физическими упражнениями — выполнять их умеренно и избегать интенсивных тренировок.

При любых признаках недомогания следует обращаться за медицинской помощью.