Россиянам назвали способы борьбы с «тепловой ленью»
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Продуктивно работать даже в самую сильную жару можно, и в этом помогут некоторые способы. Специалисты называют усталость и снижение работоспособности при высоких температурах «тепловой ленью», сообщает «МИР 24».
По словам заслуженного врача России, профессора Ольги Шараповой, в условиях экстремальной жары организму человека может не хватать механизмов терморегуляции, что может привести к перегреву или тепловому удару.
«При перегреве кровь приливает к коже, чтобы отдать тепло наружу. В результате сердце работает быстрее, пульс учащается, а кровяное давление падает», — рассказала Шарапова.
Врачи советуют проявлять осторожность при жаре. Рекомендовано пить достаточно воды и избегать прямых солнечных лучей, носить легкую одежду и делать перерывы во время работы. В квартире или офисе лучше использовать вентилятор или кондиционер. Важно соблюдать режим питания и не объедаться жирной или острой пищей.
В жаркую погоду стоит быть осторожными с физическими упражнениями — выполнять их умеренно и избегать интенсивных тренировок.
При любых признаках недомогания следует обращаться за медицинской помощью.