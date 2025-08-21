Россиянам назвали продукты, провоцирующие воспаление в организме

Врач Гинзбург: белый хлеб, масла и картофель могут приводить к воспалениям

Для начала эксперт отметил, что воспаление является постоянным процессом, которое человек способен только снизить или усилить. Повышать его могут про воспалительные молекулы и клетки, которые могут находиться в неправильной едой.

Например, сахар и сахаросодержащие продукты значительно повышают риск развития заболеваний ЖКТ и активируют воспаление в организме. Изделия с высоким гликемическим индексом, в которых сахар образуется в организме при расщеплении, тоже небезопасны. К таким продуктам можно отнести белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель.

Также Гинзбург отметил опасность трансжиров и продуктов с маргарином: чипсы, кондитерские изделия, фастфуд, соусы, хлебобулочная продукция или жареные продукты. Продукты глубокой обработки, особенно мясо, могут вызвать воспаления из-за большого количества насыщенного жира. Растительные и кукурузные масла с избытком жирных кислот в больших количествах тоже провоцируют воспаление.

Эксперт заключил, что постоянное воспаление в организме опасно развитием серьезным заболеваний. К ним относят атеросклероз, опухоли, диабет, ишемическая болезнь сердца и воспаление соединительных тканей.