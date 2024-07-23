Россиянам назвали неочевидную причину импотенции, которая может грозить любому

Андролог и уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков заявил, что к импотенции и общим проблемам с эрекцией могут привести проблемы с сосудами. Ограничение кровотока к половому органу может быть следствием замыкания артерий. Однако, по словам уролога, проблемы с потенцией может вызвать также низкая самооценка, сообщает Газета.ru .

«Стресс, депрессия, тревога и другие психологические проблемы могут оказывать влияние на половую функцию. Психический дискомфорт может вызывать снижение либидо и приводить к проблемам с эрекцией», — предупредил Гончиков.

Способствуют развитию импотенции и хронические заболевания: диабет, сердечно-сосудистые патологии и повышенное давление. Они повреждают нервы и сосуды, приводят к нарушению эректильной функции.

По словам врача, негативное влияние на половую жизнь могут оказывать и побочные действия ряда лекарств — противоаллергических средств, препаратов от депрессии и противохолестериновых препаратов.