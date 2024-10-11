Россиянам назвали лекарства, производимые на основе человеческой крови

Заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман рассказал, что из крови человека производится три основных типа лекарственных средств, получаемых путем выделения определенных компонентов, сообщает Газета.ru .

Одним из важных компонентов для препаратов является фактор свертывания, необходимый для людей с гемофилией, у которых кровь не сворачивается. Они нуждаются в регулярной поддержке недостающего фактора, который можно получать из донорской крови. Он очищается и используется в медицинских целях.

Также из крови выделяют альбумин, важный транспортный белок, который отвечает за перенос питательных веществ и лекарств в организме. Нехватка альбумина может быть связана с заболеваниями печени и почек.

«Еще один важный компонент — иммуноглобулины — одна из основных составляющих частей иммунитета. Существуют болезни, при которых они не вырабатываются — врожденные иммунодефициты, которые делают пациентов чувствительными к любым инфекциям», — добавил врач.

В случаях, когда иммуноглобулины не вырабатываются, по словам Трахтмана, назначают заместительную терапию донорским иммуноглобулином для восстановления защитных функций организма.