Россиянам назвали лекарства, производимые на основе человеческой крови
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Заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман рассказал, что из крови человека производится три основных типа лекарственных средств, получаемых путем выделения определенных компонентов, сообщает Газета.ru.
Одним из важных компонентов для препаратов является фактор свертывания, необходимый для людей с гемофилией, у которых кровь не сворачивается. Они нуждаются в регулярной поддержке недостающего фактора, который можно получать из донорской крови. Он очищается и используется в медицинских целях.
Также из крови выделяют альбумин, важный транспортный белок, который отвечает за перенос питательных веществ и лекарств в организме. Нехватка альбумина может быть связана с заболеваниями печени и почек.
«Еще один важный компонент — иммуноглобулины — одна из основных составляющих частей иммунитета. Существуют болезни, при которых они не вырабатываются — врожденные иммунодефициты, которые делают пациентов чувствительными к любым инфекциям», — добавил врач.
В случаях, когда иммуноглобулины не вырабатываются, по словам Трахтмана, назначают заместительную терапию донорским иммуноглобулином для восстановления защитных функций организма.