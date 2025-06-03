Россиянам напомнили о правилах использования линз в жару

Врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская рассказала, как правильно использовать контактные линзы в жаркую погоду, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, сообщает Газета.ru .

«Есть ли опасность ношения линз в жару? На самом деле, если соблюдать правила эксплуатации мягких контактных линз, то нет. Температура плавления силикона и гидрогеля, из которых изготавливается большинство контактных линз, — 400 градусов по Цельсию. Так что во время жары ваши линзы точно не расплавятся», — заявила эксперт.

Однако в жарком климате, при повышенной задымленности и ветре линзам сложнее пропускать кислород и удерживать влагу, из-за чего они могут ощущаться как инородное тело в глазу. Слезозаместительные капели помогут справиться с этой проблемой.

Миргородская добавил, что жаркий климат также способствует размножению бактерий, поэтому при использовании контактных линз важно следовать инструкции к применению и обрабатывать их после снятия. Это важно для линз двухнедельной, месячной и трехмесячной замены.

Более того, врач назвала четыре основных правила при использовании контактных линз. Для начала стоит производить замену вовремя и не использовать их больше указанного срока на упаковке. Во-вторых, важно не засыпать в мягких контактных линзах и не носить линзы при воспалительных заболеваниях. В жару важно не забывать использовать слезозаместительные капли при ношении мягких контактных линз.