Россиянам напомнили, как правильно чистить зубы

Терапевт-стоматолог Татьяна Ильина предупредила, что слишком частая и активная чистка зубов с помощью жесткой щетки вредна для зубной эмали, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Чистить зубы достаточно два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном. Это позволяет удалить налет и остатки пищи, предотвращая развитие кариеса и заболеваний десен», — заявила специалист.

Чрезмерная чистка с нажимом и использованием жесткой щетки приводит к постепенному истиранию эмали. Разрушенная эмаль может привести к повышенной чувственности и ухудшить общее состояние зубов.

Чтобы избежать подобных проблем, врач рекомендовала при чистке зубов пользоваться мягкой щеткой и делать аккуратные движения. Также стоит обратить внимание на правильное питание и график посещений врача-стоматолога. Ильина напомнила о зубной нити и ополаскивателе для полости рта.