Россиянам дали советы по восстановлению печени после новогодних праздников

Печень выполняет важные функции в организме, нагрузка на нее может вызвать усталость. Чтобы восстановить печень после переедания и употребления алкоголя, необходимо предоставить ей отдых, об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Печень нуждается в помощи, когда возникают проблемы с пищеварением, кожей, весом, усталостью, иммунитетом и мочевыделительной системой.

«Уставшая» печень может вызывать зуд кожи и покраснения из-за желчных кислот. Если человек наблюдает у себя какие-либо серьезные отклонения от нормы, рекомендуется не откладывать визит в больницу.

Эксперты также рекомендуют обратиться к врачу при наличии расстройств пищевого поведения или заболеваний печени. Но поддерживать работу печени, особенно после длительных праздников, можно витаминами, правильным питанием и здоровым образом жизни.

После новогодних праздников рекомендуется пересмотреть отношение к алкоголю и сделать перерывы в его употреблении, так как на самом деле никакой безопасной дозы не существует. Печень сама восстановится, если в организм перестанет поступать алкоголь даже в маленьких порциях.