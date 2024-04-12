Россиян предупредили об опасности заражения ВИЧ в кабинете стоматолога

Врач Лилия Кузьменкова заявила, что заразиться ВИЧ можно в больнице, стоматологических клиниках и салонах маникюра. Она рассказала о госстандартах дезинфекции, которые должны соблюдаться в медучреждениях для предотвращения внутрибольничных инфекций (ВБИ), сообщает «Секрет фирмы» .

Одной из основных мер профилактики ВБИ является санитарное зонирование помещений. Перед входом в кабинет стоматолога врач и медперсонал должны надеть одноразовый халат, колпак, перчатки, респиратор и бахилы. Пациентам также выдаются бахилы и маски. Кресла в кабинете стоматолога должны обрабатываться влажными салфетками с антисептиком после каждого посетителя, подчеркнула Кузьменкова.

Эксперт отметила, что в больницах в течение дня также необходимо проводить антисептическую дезинфекцию помещений, включая стены, полы, двери, сантехнику и другие поверхности.

Кроме того, пациентам клиник необходимо соблюдать социальную дистанцию в очереди, чтобы находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Для более эффективной дезинфекции помещений рекомендуется использовать бактерицидные методы, такие как кварцевание, а также регулярно проветривать кабинеты и устанавливать вытяжку.

Врач также обратила внимание, что одним из важных аспектов профилактики ВБИ является дезинфекция приборов и инструментов, используемых стоматологами. Это поможет предотвратить передачу инфекций между пациентами.