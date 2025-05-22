Россиян предупредили об опасности воды из кулеров

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Китайские ученые обнаружили вредные фосфорорганические эфиры в воде из кулеров

Китайские ученые выявили наличие опасных фосфорорганических эфиров в воде из кулеров. Наиболее высокая концентрация этих веществ наблюдается в горячей воде и воде комнатной температуры, сообщает ИА «Время Н» .

Увеличение времени пребывания воды в пластиковой емкости приводит к росту содержания эфиров.

Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека» также отметил, что концентрация вредных веществ возрастает при контакте воды с силиконовыми трубками помп.

Следовательно использование кулеров может дополнительно увеличивать вероятность негативного воздействия вредных эфиров на организм человека.