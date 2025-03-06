Россиян предупредили об опасности наушников с шумоподавлением

Случаи ухудшения восприятия звуков от шумоподавления фиксируются все чаще

Учащаются случаи обращений к врачам с жалобами на ухудшение восприятия звуков. Эксперты отмечают, что в этом могут были виноваты наушники с шумоподавлением, сообщает kp.ru .

25-летняя администратор из Лондона Софи пожаловалась, что ей тяжело воспринимать быструю речь, она слышит звуки, но не понимает, откуда они идут. В барах и ресторанах девушка мучается от оглушительных шумов, даже лекции в ее ушах звучат абсурдно.

Обратившись к врачу-аудиологу, Софи узнала, что у нее расстройство обработки слуховой информации (РСО). Органы слуха работают корректно, однако мозг ошибочно трактует звуковые сигналы. Некоторые эксперты, уверены что в этом виноваты шумоподавляющие наушники.

Врач-оториноларинголог, сурдолог Виктория Руденко отметила, что шум трассы или метро вредят органам слуха, поэтому использование шумоподавляющих наушников в таких случаях полезно. При этом долгое прослушивание в них все же небезопасно.

Эксперты заметили, что приглушение фоновых шумов уменьшает количество раздражителей для мозга, что помогает улучшить концентрацию, работоспособность и уменьшить усталость.

Ведущий специалист по аудиологии одной из клиник Лондона Рене Альмейда рассказала, что увеличивается количество обращений людей с жалобами на слух. Отмечаются проблемы с восприятием звуков в шумных местах. Проблема кроется не в ушах, а мозге. Мозг способен обрабатывать огромное количество звуков одновременно, шумоподавление оставляет только один источник, что может сделать мозг «ленивым». В результате человеку становится тяжело отделять и распознавать речь среди окружающих шумов.

Трудности с пониманием речи в шумной обстановке, проблемы с определением источника звука, сложности распознавания быстрой речи, повышенная утомляемость от слуховой нагрузки, чувствительность к громким звукам могут сигнализировать о расстройстве слуховой обработки.

«Используйте такие гаджеты не больше 1,5 — 2 часов», — рекомендовала врач-невролог Университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Наталья Лебедева.