Россиян предупредили об опасном для здоровья «блинном синдроме»

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, из-за чего возникает «блинный синдром» и как он проявляется, сообщает Life.ru .

«Это редкое и пока что малоизученное состояние стали называть „блинным синдромом“, так как чаще всего с признаками анафилаксии в больницу попадали люди, недавно евшие блины и оладьи», — пояснила Кашух.

По ее словам, также в зоне риска любители любой выпечки, пиццы, макаронных изделий, мучных каш и блюд в кляре.

По словам медика, «блинный синдром» проявляется как сильная пищевая аллергия. Причиной его возникновения являются клещи, которые могут завестись в продуктах, в том числе в муке. Они выделяют белки-аллергены, которые сохраняются даже при термообработке и могут вызывать у человека аллергические реакции, в том числе насморк, кашель, крапивницу, затрудненное дыхание, одышку и даже отек Квинке.

При слабых симптомах стоит обратиться к врачу, а при сильном недомогании нужно немедленно вызвать скорую помощь, отметила врач.

Она добавила, что клещи заводятся в муке или крупах при неправильном хранении, причем это может произойти еще на складе. Дома эти продукты нужно хранить в герметичной упаковке в сухом и прохладном месте, посоветовала эксперт.