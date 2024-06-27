Россиян предупредили о смертельных последствиях ботулизма

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что из-за неправильного хранения рыбы увеличивается риск заражения ботулизмом. По его словам, это заболевание может привести к летальному исходу, сообщает Общественная Служба Новостей .

Специалист обратил внимание, что из-за несоблюдения регламента при транспортировке сырой рыбы в летний период растет риск заражения инфекцией.

Аналитик назвал главной проблемой отсутствие контроля доставки рыбной продукции. Как правило, у магазинов нет понимания, где и когда выловили рыбу, указал Савельев.

«К сожалению, у нас не хватает рефконтейнеров для транспортировки с Дальнего Востока, чтобы можно было в режиме онлайн по установленным датчикам и чипам следить, где находится этот контейнер, какая в нем температура и так далее», — объяснил глава Информационного агентства по рыболовству.

Эксперт также считает, что россияне незнакомы с «традицией потребления рыбы». По этой причине сограждане зачастую приобретают искусственно выращенный продукт, заключил Савельев.