Россиян предупредили о симптомах лиходарки чикунгунья

сегодня в 16:36

На французском острове Реюньон зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья, распространяемой комарами через укусы, сообщает ИА «Время Н» .

По словам главного редактора «Стационара-пресс» Алексея Никонова, «чикунгунья» переводится как «стать искривленным». Он добавил, что болезнь характеризуется сильными болями в суставах при движении.

Эксперт отметил, что российские комары не являются переносчиками этой инфекции. Однако возможность миграции зараженных комаров из Франции не исключена.

В связи с этим Никонов призвал не пренебрегать средствами защиты от комаров на отдыхе и в лесных зонах.

Он подчеркнул, что российские границы находятся под надежной защитой системы «Периметр» Роспотребнадзора, которая отслеживает популяции комаров и анализирует потенциальные риски. Кроме того, в России имеются необходимые тест-системы.

«Мне кажется, чикунгунья по утрам посещает многих из нас без всяких комаров», — заключил эксперт.