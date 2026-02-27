Россиян предупредили о неожиданной весенней опасности

Весенний ветер нередко сопровождается резкими перепадами температуры, что негативно отражается на самочувствии людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В этот период также активно распространяется пыльца растений, усиливая риск аллергических реакций.

«Весенний ветер может быть опасен по нескольким причинам. Во-первых, он часто сопровождается резкими изменениями температуры, что может негативно сказаться на здоровье, особенно у человека с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. У некоторых людей ветреная погода может вызывать головные боли, мигрени или обострение других хронических заболеваний. Кроме того, в этот период разносится пыльца растений, что может привести к аллергическим реакциям. Также ветер сушит кожу, вызывая раздражение и обветривание, особенно если температура низкая», — предупредила Пивоварова.

Специалист отметила, что в ветреную погоду особенно страдают открытые участки кожи. Низкая температура и сухой воздух усиливают раздражение и могут привести к обветриванию.

