Россиян предупредили, что неправильное ношение линз чревато потерей зрения

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила россиян о том, что неправильное использование цветных контактных линз и игнорирование правил может привести к хроническим заболеваниям и потери зрения, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, контактные линзы действительно могут представлять опасность для глаз человека. Микроорганизмы из окружающей среды часто остаются на поверхности линз и могут вызвать впоследствии развитие инфекций. Наиболее распространены случаи возникновения конъюнктивита и кератита, которые в свою очередь могут серьезно повредить глаз и даже лишить человека зрения.

Возбудители акантамебного кератита часто находятся в стоячей пресноводной и в водопроводной воде, поэтому купаний в открытых водоемах и бассейнах с линзами стоит избегать.

«Хранение линз в ванной комнате чревато их заражением спорами грибов, которые могут вызвать грибковый кератит», — добавила биотехнолог.

Грязные контейнеры для линз, несвоевременная замена раствора увеличивают риск заражения. Долгое ношение линз также вредно для глаз, так как создаются комфортные условия для размножения бактерий.

Чтобы избежать неприятный последствий Золотарева рекомендовала регулярно очищать многоразовые линзы специальными качественными растворами, следовать инструкции производителя, мыть ленты и контейнеры не проточной водой, а раствором для ухода за линзами, а также избегать контактов линз с грязными руками.