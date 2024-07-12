Россиян предостерегли от приема просроченных лекарств

Директор Ассоциации независимых аптек, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, почему нельзя принимать просроченные лекарства. Она объяснила, что препараты с истекшим сроком годности становятся токсичными, сообщает «Секрет фирмы».

«Под воздействием внешних факторов меняются физико-химические свойства препарата», — предупредила эксперт.

Следовательно, применение медикаментов, срок действия которых истек, не только может уменьшить их эффективность, но и вызвать проявление токсических свойств. Последние уже несут угрозу для здоровья.

В прошлом просроченные лекарства могли быть направлены в лабораторию для анализа на предмет их дальнейшего использования, отметила фармацевт. Однако сейчас такая процедура не проводится, поскольку отсутствует дефицит препаратов, характерный для эпохи Советского Союза.

«Если обобщать, то средний срок годности препаратов составляет от 3 до 5 лет», — объяснила Преснякова.

Тем не менее следует учитывать индивидуальный срок годности каждого отдельного лекарства и обращать внимание на условия хранения, которые также влияют на срок службы медикаментов. Даже непросроченные препараты могут легко утратить свои свойства и быстро испортиться, если хранятся при высоких температурах.