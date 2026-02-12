Роспотребнадзор следит за ситуацией с «неизвестным» вирусом у лошадей в Швеции

Роспотребнадзор проводит мониторинг данных о выявленном в Швеции «новом» вирусе у лошадей, вероятность его проникновения в Россию крайне низка. Такая информация размещена в официальном канале ведомства в MAX .

Предварительно, в Швеции зафиксированы два случая инфицирования лошадей парапоксвирусом — агентом, вызывающим кожную болезнь, которую ранее не отмечали в данной стране. У заразившихся особей клиническая картина включала образование везикул и изъязвлений на кожных покровах в области конечностей.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора ведут наблюдение за информационной обстановкой, касающейся обнаружения «неизвестного» вируса у лошадей на территории Швеции.

На данный момент на территории РФ не выявлено ни одного случая заражения парапоксвирусной инфекцией среди населения или животных. Угроза проникновения возбудителя оценивается как незначительная. Все требуемые санитарно-противоэпидемические мероприятия выполняются в полном объеме как на границе, так и внутри страны.

В Роспотребнадзоре добавили, что парапоксвирус впервые был диагностирован у лошади в Финляндии в 2013 году. В период 2021–2022 годов имели место единичные случаи инфицирования среди лошадей, а также среди людей, находившихся в тесном контакте с больными животными. У человека заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется локальными кожными проявлениями — эритемой, везикулами и небольшими язвами.

Для оперативного реагирования служба на постоянной основе отслеживает эпидобстановку за пределами страны, анализируя потенциальные эпидемиологические угрозы в режиме реального времени с применением автоматизированной информационной системы «Периметр». На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ специалистами ведомства проводится санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

