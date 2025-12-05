сегодня в 12:36

Роспотребнадзор: ситуация с гриппом в Подмосковье остается в пределах нормы

В региональном управлении Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гриппом. В ведомстве отметили, что на 48-й неделе 2025 года, охватывающей период с 24 по 30 ноября, эпидемиологическая обстановка в Подмосковье находилась в пределах сезонной нормы, сообщает «Царьград» .

В Московской области наблюдается рост обращений к медицинским специалистам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Зафиксировано значительное увеличение числа случаев заболевания гриппом.

Эксперты указывают на преобладание штамма A (H3N2) в текущий период. Этот штамм включен в состав современных вакцин, которыми уже привиты более 4,6 миллиона жителей региона.

Врачи подчеркивают, что наступление зимы традиционно характеризуется подъемом заболеваемости вирусными инфекциями. Самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни по-прежнему является своевременная вакцинация в сочетании с соблюдением базовых мер безопасности.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.