Роспотребнадзор подготовил тест на вирус чикунгуньи

сегодня в 14:27

Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгуньи, служба всецело готова встать на защиту населения. Об этом стало известно журналистам «Life.ru» , которые сейчас находятся на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Известно, что посетителям павильона ведомства также предлагаются: вакцинация против сезонного гриппа и расшифровка ПЦР методом электрофореза (в VR-очках).

К признакам заболевания относятся мышечная боль, сыпь на теле, отеки, тошнота и выраженная слабость. Лечение пациентов с таким диагнозом проводится симптоматически и требует нахождения в инфекционном стационаре.