Роспотребнадзор подготовил тест на вирус чикунгуньи
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Роспотребнадзор уже подготовил для россиян тест на вирус чикунгуньи, служба всецело готова встать на защиту населения. Об этом стало известно журналистам «Life.ru», которые сейчас находятся на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Известно, что посетителям павильона ведомства также предлагаются: вакцинация против сезонного гриппа и расшифровка ПЦР методом электрофореза (в VR-очках).
К признакам заболевания относятся мышечная боль, сыпь на теле, отеки, тошнота и выраженная слабость. Лечение пациентов с таким диагнозом проводится симптоматически и требует нахождения в инфекционном стационаре.