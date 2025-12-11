Роспотребнадзор опроверг информацию об атаке «сверхагрессивного» гриппа

сегодня в 17:06

Информация о том, что россиян атакует «новый и сверхагрессивный» вариант вируса гриппа, который невосприимчив к вакцинации, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС .

В ведомстве отметили, что официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию данного гриппа, нет. Увеличения госпитализаций больных, страдающих от тяжелого течения гриппа, также не фиксируется.

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Число привитых заболевших, подхвативших грипп, составляет всего 0,02% от всего количества привитых.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что в стране зафиксировали резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом А. Сообщалось, что якобы вакцинация не справляется с ситуацией.

