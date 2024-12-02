Роспотребнадзор опроверг данные о росте заболеваемости микоплазменной пневмонией

Роспотребнадзор опроверг данные о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией в России. Ситуация находится на контроле ведомства, сообщает РИА Новости .

Ранее газета «Известия» сообщила, что в РФ растет заболеваемость микроплазменной пневмонией. Кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов заявлял, что в октябре–декабре прошлого года ее выявляли только в 4,9%, а в таком же периоде 2024 года, не учитывая первый зимний месяц, показатель вырос до 19,6%.

В Роспотребнадзоре заявили, что данные о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией не соответствуют действительности. Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями находится под контролем. В Роспотребнадзоре раскрыли данные по заболевшим внебольничными пневмониями.

Так, по итогам последней недели показатель данной заболеваемости составил 27,98 на 100 тыс. населения, это на 3,9% ниже среднего уровня за последние 4 недели.

Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. В основном подвержены заболеванию дети и молодые люди не старше 35 лет.