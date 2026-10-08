Роспотребнадзор не подтвердил слухи о чуме в Иркутске

Версия о вспышке чумы после смерти сотрудницы противочумного института в Иркутске не получила подтверждения. Исследования не выявили опасных инфекций у контактировавших с ней людей, передает «ФедералПресс» .

Вечером 1 октября канал «Мой Шелехов» сообщил о закрытии стационара Шелеховской районной больницы из-за подозрения на особо опасную инфекцию. В ночь на 2 октября стало известно о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой. Паблики и СМИ распространили неподтвержденную версию о разбитой пробирке с возбудителем легочной чумы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 2 октября использовал в публикации формулировку «погибшая от чумы», сообщая, что женщина не приезжала в республику. Позже он добавил слово «возможно».

Роспотребнадзор сообщил, что у умершей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Анализы не выявили микроорганизмов, связанных с ее работой. Институт не обнаружил аварий с патогенами.

К 7 октября специалисты провели около 5 тыс. исследований. Среди контактировавших выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей не обнаружили.

По данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период чумы обычно составляет от одного до семи дней. Болезнь лечится антибиотиками; важны ранняя диагностика и начало терапии.

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