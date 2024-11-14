Росгвардейцы Подмосковья присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»

Стражи порядка сдали кровь в региональной городской больнице. После лабораторного исследования компоненты крови будут направлены на нужды медицинских учреждений, где проходят курс реабилитации пациенты, а также участники специальной военной операции, получившие ранения.

«Донорство — это простой, но очень важный шаг, который может спасти чью-то жизнь. Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кому требуется поддержка», — отметил участник акции старший сержант полиции Игорь Тарасов.

Акция «От сердца к сердцу» проходит в Московской области регулярно, приглашая всех желающих сдать кровь и помочь тем, кто в ней нуждается.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.