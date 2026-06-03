Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев сообщил, что регулярное письмо от руки и ведение дневника снижают риск деменции и могут отсрочить болезнь Альцгеймера в среднем на пять лет, сообщает RuNews24.ru .

По словам Крастелева, эффект связан с формированием «когнитивного резерва» — запаса прочности мозга, который помогает дольше сохранять ясность ума.

«Масштабные исследования подтверждают это цифрами. Результат впечатляет: у тех, кто регулярно занимался «продвинутой грамотностью» (к ней отнесли ведение дневника, написание писем, использование компьютера и образование), риск развития деменции был ниже на 9–11%. Это не единичное исследование. Другие научные работы показывают, что письмо от руки снижает риск развития слабоумия почти на 40%. А систематическое ведение дневника может помочь отсрочить начало болезни Альцгеймера в среднем на 5 лет», — сообщил Крастелев.

Он пояснил, что письмо от руки задействует зоны мозга, отвечающие за память, моторику и речь, обеспечивая комплексную тренировку.

Кроме того, ведение дневника положительно влияет на эмоциональное состояние. По данным исследований, такая практика помогает снижать уровень стресса, реже сталкиваться с обострением хронических заболеваний и уменьшает общий риск смертности. В частности, исследование Гарвардского университета показало, что у людей, ведущих «дневники благодарности», риск смерти от всех причин был на 9% ниже.

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