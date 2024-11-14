Родителям рассказали, как понять, что ребенку требуется логопед

По ее словам, если у ребенка к моменту начала школы возникают трудности в произношении звуков, он путает слоги в словах, не может запомнить стихи или пересказать прочитанное — в таких ситуациях важно обратиться за помощью к логопеду. По мнению Егуповой, ученику также требуется помощь специалиста, если он испытывает сложности с чтением, не воспринимает смысл прочитанного, допускает множество ошибок в письме, а также если ему трудно правильно размещать текст на листе и ориентироваться в пространстве.

Если у родителей возникли подозрения на наличие нарушений речи у их ребенка, они могут подать запрос на проведение углубленной логопедической диагностики в рамках психолого-педагогического консилиума своей образовательной организации. Это исследование позволит специалистам более точно определить речевой статус ребенка, а также выяснить, сколько занятий ему потребуется и как они будут организованы: в группе, подгруппе или же индивидуально.

Егупова считает, что обращение к логопеду на ранних этапах может предотвратить трудности в освоении школьных дисциплин, адаптации и возникновение проблем с поведением у ребенка, возникших на фоне неудач в учебе. Это также может содействовать поддержанию учебной мотивации, заключила специалист.