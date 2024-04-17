Родителям Подмосковья рассказали, с какого возраста детям можно кофе

Врач-педиатр, детский кардиолог, главный внештатный детский ревматолог Минздрава Московской области, заведующая отделением ревматологии НИКИ детства, к. м. н. Юлия Котова объяснила, в каком возрасте можно угостить ребенка кофе и как напиток может повлиять на детский организм, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дети часто повторяют привычки своих родителей, и если в семье у взрослых утро начинается с чашки кофе, то не удивляйтесь, когда ребенок попросит сделать ему такой же напиток. Однако знакомство с кофе лучше начинать с определенного возраста. Для незрелой нервной системы ребенка «кортизоловые всплески», которые провоцирует кофеин, особенно опасны. Поэтому не стоит давать кофе детям младше 7 лет», — сказала Юлия Котова.

С 14-15 лет детям можно кофе в умеренных дозах, когда гормональный шторм немного утихает. Но очень важно при этом следить за количеством кофеина. Например, в одной чашке капучино количество кофеина для подростка безопасно.

«Кофеин влияет практически на все органы и системы, включая сердечно-сосудистую, желудочно-кишечный тракт, почки, может вызывать головные боли и гастрит. Негативное действие одинаково как для пятилетки, так и для подростка, чьи гормоны и так серьезно влияют на организм. Последствиями употребления кофеина у детей и подростков могут быть гипервозбудимость, эмоциональная нестабильность, повышенное артериальное давление, быстрая утомляемость. В больших дозах кофеин может привести к острой язве желудка, ишемии сердца, тремору и психозу», — добавила Котова.

В качестве альтернативы ребенку можно предложить какао или чай — в этих напитках так же содержится кофеин. Важно объяснить подростку, что энергия и бодрость заключаются не в чашке кофе, а в здоровом питании и правильном режиме дня. Этот напиток не заменит воду и полноценный прием пищи. При этом слова лучше подтвердить своим примером.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.