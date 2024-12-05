Родителям Подмосковья рассказали, что такое костно-хрящевой экзостоз у детей

В поликлинику МОДКТОБ относительно часто обращаются с жалобами на образования в области коленных суставов либо других частей тела. К врачу приходят обеспокоенные родители, обнаружившие видимое выбухание кости либо почувствовавшие его при переодевании/купании ребенка. Наросты случайно обнаруживают при рентгенологическом обследовании после травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Костно-хрящевой экзостоз — это доброкачественная опухоль кости, которая чаще всего развивается в костях конечностей, особенно в области коленей, локтей и плеч. Каждая кость в организме ребенка растет за счет хрящевых пластинок — зон роста. При поломке процесса образования этой структурой костной ткани и возникают выросты из стенки кости. Экзостозы представляют собой губчатую кость, покрытую хрящом. Чаще всего наличие у ребенка экзостоза можно заметить в подростковом возрасте, но начать свой рост они могут задолго до того, как будут обнаружены.

Течение данного заболевания зачастую бессимптомное. Большинство остеохондром угрозы для здоровья не представляют. Проблемы, которые вызывает данная патология, в основном механического характера. Иногда возникает болевой синдром при давлении экзостоза на окружающие мягкие ткани. Экзостозы большого размера, расположенные около суставов, могут ограничивать их подвижность. Единственный способ лечения данного состояния — оперативный.

Хирургическое лечение может потребоваться в случаях, если есть болевой синдром, ограничение движения в суставах, быстрый рост образования, присутствует риск повреждения близлежащих мягких тканей.

Только врач может достоверно оценить срок лечения и его объем. Во всех случаях обнаружения образования у ребенка рекомендовано наблюдение ортопеда.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.