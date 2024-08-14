Родителям объяснили, почему стоит привить школьника при диспансеризации

Врач: ребенка нужно привить от гриппа осенью, чтобы защитить на весь учебный год

Вакцинация является важным аспектом подготовки к учебному году. Она проводится в соответствии с Национальным календарем прививок, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Данные о прививках необходимы для поступления во все образовательные учреждения: в вузы, школы и детские сады. Информация о прививках должна быть внесена в формы 086у и 026у, поэтому обязательно принесите ее на прием к педиатру», — сказала Морозова.

Она отметила, что в начале осени следует привить ребенка от гриппа, чтобы защитить его от вируса в период учебного года.

«За последние годы заболеваний, которые могли бы стать противопоказанием для вакцинации, стало значительно меньше. Среди них есть абсолютные противопоказания, например, тяжелая реакция на предыдущую подобную вакцину, злокачественное заболевание или СПИД», — добавила врач.

По ее словам, если ребенок страдает хроническим заболеванием, то в периоды его обострения также не рекомендуется делать прививки. Поводом для медотвода (или временным противопоказанием) может стать и острое лихорадочное заболевание.

«При устройстве в детский коллектив обычно требуются данные о наличии профилактической вакцинации, однако, если ребенок не был привит по той или иной причине (методвод, отказ родителей и т. д.), ребенок может посещать детский коллектив и сложностей с оформлением быть не должно, единственное, что может потребоваться. — это документально оформленный отказ родителей от вакцинации», — пояснила педиатр.

Она подчеркнула, что сейчас многие родители неоправданно отказываются от проведения вакцинации, ссылаясь на информацию из некомпетентных источников, в том числе из Сети. Эти страхи не оправданы, так как решение о вакцинации принимается врачом после медосмотра. При наличии противопоказаний и возможности возникновения осложнений вакцинация откладывается, также родители предупреждаются о наличии возможных осложнений.