Родишь слишком поздно — у ребенка может быть синдром Дауна: врач назвала причины
Фото - © Медиасток.рф
Основной фактор развития синдрома Дауна у ребенка — возраст матери, тогда как экология и вирусы не имеют доказанной связи, сообщила РИАМО врач Сабина Ханмирзоева.
«Главный доказанный фактор риска — возраст матери. С годами качество яйцеклеток снижается, механизмы деления дают сбои. После 35 лет риск растет экспоненциально. В 20 лет вероятность — 1 к 1500, в 35 лет — 1 к 300, в 40 лет — 1 к 100», — сказала Ханмирзоева.
Она добавила, что возраст отца играет роль, но менее значимую. Исследования показывают корреляцию после 45-50 лет, однако вклад мужского фактора минимален.
«Что касается экологии или вирусов — научных подтверждений прямой связи этих факторов с трисомией 21 на сегодняшний день нет. Это бытовые мифы. Единственный объективный критерий — возраст половых клеток матери», — рассказала врач.
Ханмирзоева отметила, что каждый случай уникален и требует индивидуального подхода со стороны специалистов.
Всемирный день людей с синдромом Дауна приходится на 21 марта. Это один из видов умственной отсталости. Предполагается, что синдром выявляют примерно у одного из тысячи рожденных по всему миру.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.