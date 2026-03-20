При рождении ребенка после 35 лет возрастает риск развития у него синдрома Дауна

Основной фактор развития синдрома Дауна у ребенка — возраст матери, тогда как экология и вирусы не имеют доказанной связи, сообщила РИАМО врач Сабина Ханмирзоева.

«Главный доказанный фактор риска — возраст матери. С годами качество яйцеклеток снижается, механизмы деления дают сбои. После 35 лет риск растет экспоненциально. В 20 лет вероятность — 1 к 1500, в 35 лет — 1 к 300, в 40 лет — 1 к 100», — сказала Ханмирзоева.

Она добавила, что возраст отца играет роль, но менее значимую. Исследования показывают корреляцию после 45-50 лет, однако вклад мужского фактора минимален.

«Что касается экологии или вирусов — научных подтверждений прямой связи этих факторов с трисомией 21 на сегодняшний день нет. Это бытовые мифы. Единственный объективный критерий — возраст половых клеток матери», — рассказала врач.

Ханмирзоева отметила, что каждый случай уникален и требует индивидуального подхода со стороны специалистов.

Всемирный день людей с синдромом Дауна приходится на 21 марта. Это один из видов умственной отсталости. Предполагается, что синдром выявляют примерно у одного из тысячи рожденных по всему миру.

