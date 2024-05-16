Роботизированное оборудование для реабилитации тестируют в центре «Ясенки»

В центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» тестируют уникальное роботизированное оборудование для лечения позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Одна из новинок комплекса — система декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE, это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Аппарат использует принцип декомпрессии и мягкого механического воздействия, благодаря которому устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. За короткий период тестирования уже есть положительные отзывы от прохождения занятий.

«В нашем центре реабилитации участников СВО «Ясенки» уже получили помощь почти 200 бойцов. Сегодня центр отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации и все это совершенно бесплатно для наших бойцов. Недавно по просьбе родственников в нашем центре стало доступно совместное проживание на период реабилитации», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.