Робот Светлана в Подмосковье напомнила о продлении льготных рецептов почти 300 тысяч раз

В 2025 году робот Светлана на базе искусственного интеллекта напомнил жителям Подмосковья почти 300 тысяч раз о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области робот Светлана помогает пациентам получать медицинские услуги с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет вызвать врача на дом, записаться на прием, отменить или перенести запись, а также напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронного рецепта на льготные препараты.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что робот Светлана информирует пациентов, принимающих льготные лекарства, о скором окончании действия рецепта и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.