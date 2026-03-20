Робот Светлана в Подмосковье 310 тыс раз предложила продлить рецепт

Голосовой помощник Светлана в Подмосковье с конца 2024 года почти 310 тыс. раз предложила пациентам продлить электронный рецепт на льготные лекарства и записаться на телемедицинскую консультацию. Сервис заранее напоминает об истечении срока действия рецепта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Сервис помогает вызвать врача на дом, записаться на прием, а также отменить или перенести визит. Кроме того, он напоминает пациентам о предстоящем приеме и необходимости продлить электронный рецепт на льготный препарат.

«Робот Светлана заранее информирует пациентов об истечении срока действия рецепта на льготное лекарство и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления. С момента запуска функции в конце 2024 года она совершила почти 310 тыс. исходящих звонков с предложением продлить рецепт на льготный препарат», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.