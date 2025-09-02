Робот Светлана теперь помогает записываться к узкопрофильным специалистам

В Московской области работает помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она может вызвать врача на дом, записать на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она выполняет исходящие вызовы, в ходе которых напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, приглашает на вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения позволяет нам внедрять новые функции. Теперь робот Светлана помогает записываться к узкопрофильным специалистам. Такая опция доступна пациентам, у которых открыто направление, а также, состоящим на диспансерном учете по различным заболеваниям», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот Светлана принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно. Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.