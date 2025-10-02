Робот Светлана попросила оценить работу Детского центра Рошаля 30 тыс человек

В Московской области робот Светлана звонит пациентам и просит оценить работу детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. Так, она связывается с родителями маленьких пациентов, которые проходили лечение в медорганизации, и просит оценить работу центра по 10-балльной шкале, где 0 баллов — «абсолютно плохо», а 10 — «отлично». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагман детского здравоохранения Подмосковья. И нам важно знать, как оценивают работу центра жители региона для его дальнейшего развития и, при необходимости, внедрения изменений. На данный момент робот Светлана провела опрос уже почти 30 тыс. человек. По результатам опроса средняя оценка составляет 8,5», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера 8 (498) 602-31-35. Также робот Светлана обрабатывает входящие звонки по тел. 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести прием к специалисту.

Кроме того, она выполняет исходящий обзвон — напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.