Почти 16 тысяч опросов о качестве приема пациентов ДКЦ им. Рошаля провел роботизированный сервис «Светлана», сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

«Мы отработали это на нашем флагмане детском центре имени Рошаля и видим, что более 40% нагих пациентов ответили, и 23% завершили опрос. При этом уровень удовлетворенности наших пациентов составляет более 8,5 баллов», — сообщил Забелин.

По его словам, планируется дальнейшее расширения функционала робота Светлана, сервис обучат новым сценариям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.