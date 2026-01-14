Робот Светлана обработал более 8 млн звонков в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году голосовой помощник Светлана на базе искусственного интеллекта обработал свыше 8 млн входящих звонков от жителей Московской области, что на 1,3 млн больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области в систему здравоохранения внедрили голосового помощника Светлану на основе искусственного интеллекта. С помощью этого сервиса пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, включая узкопрофильных врачей, а также на телемедицинскую консультацию. Кроме того, робот позволяет отменить или перенести запись.

Светлана также совершает исходящие звонки, напоминая о визите к врачу и необходимости продления электронного рецепта на льготные лекарства.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в 2025 году робот обработал более 8 млн входящих звонков, что почти на 1,3 млн больше, чем годом ранее. В прошлом году функционал сервиса был расширен: появилась возможность записи на телемедицинские консультации и к узкопрофильным специалистам.

Записаться на прием к врачу через робота Светлану можно по телефону 122, а также с помощью регионального портала госуслуг «Здоровье», инфоматов в медицинских организациях и чат-ботов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.