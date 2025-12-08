Рискованное легкомыслие: россиянам рассказали о последствиях отказа от шапки

Врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Святослав Крупенин заявил, что отказываться от шапки зимой — опасно для здоровья, сообщает Газета.ru .

«Регулярное переохлаждение снижает как местный иммунитет, так и общий, что в результате приводит к простудным заболеваниям, обострению хронических заболеваний», — сказал доктор.

Длительное воздействие низких температур приводит к уменьшению притока крови к голове. В результате мозг испытывает дефицит кислорода и необходимых для его функционирования веществ, что способно вызвать головные боли и снижение скорости мышления.

Одним из наиболее болезненных результатов сильного переохлаждения является невралгия лицевого и тройничного нервов. Это не просто кратковременный дискомфорт, а серьезное состояние, способное надолго нарушить привычный образ жизни.

Для нее характерны внезапные, острые приступы боли, которые часто описываются как резкий «удар током» на одной половине лица.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.