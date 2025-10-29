Результаты работы врачей МОНИИАГ получили высокую оценку на форуме в Стамбуле

34-й ежегодный конгресс Европейского общества гинекологической эндоскопии (ESGE) прошел в Стамбуле (Турция) с 19 по 22 октября. ESG — это глобальная организация в области гинекологической хирургии, которая объединяет врачей и исследователей всего мира с целью обмена идеями и демонстрации новых технологий, методик и результатов исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Традиционно в работе крупнейших международных мероприятий, посвященных вопросам женского здоровья, принимают участие сотрудники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) и аспиранты, которые проходят обучение на базе института. На мероприятии в Стамбуле ими было представлено 12 докладов, посвященных различным направлениям работы подмосковных врачей, все из которых были приняты с большим интересом.

«Врачи МОНИИАГ с каждым годом расширяют границы врачебных возможностей. Например, опыт и число успешных операций по хирургическому лечению ими самых сложных форм инфильтративного эндометриоза или рака эндометрия у пациенток с морбидным ожирением являются уникальным для всего мирового врачебного сообщества. Наши коллеги — постоянные и желанные эксперты на международных форумах и докладчики, выступления которых собирают полные залы слушателей. Не стал исключением и конгресс в Стамбуле», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Особый интерес участников форума в Стамбуле вызвал доклад профессор Александра Попова, возглавляющего отделение оперативной гинекологии МОНИИАГ, о результатах проведения более 400 операций, в том числе роботических, по лечению инфильтративного колоректального эндометриоза, значимость которого была особо отмечена наградой от организаторов международного конгресса.

Врачами МОНИИАГ проведено уже более 400 операций метропластики у пациенток с несостоятельным рубцом на матке, успешно используется метод плазмотерапии в лечении синдрома Ашермана, редкого заболевания, при котором происходит сращение стенок матки между собой и возникают внутриматочные спайки, успешно разрабатываются новые методы лечения, в том числе по консервативному, позволяющему избегать хирургического вмешательства, лечению кист яичников у беременных и только планирующих деторождение женщин, результаты которых были озвучены на конгрессе в Стамбуле.

