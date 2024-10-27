Режим ЧС регионального характера ввели на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа

На Камчатке ввели ЧС регионального характера из- из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерская, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев отметил, что в зону действия объявленного ЧС попали Елизовский район и Петропавловск-Камчатский округ.

Он добавил, что по факту обнаружения птичьего гриппа в регионе предпринимается все действия по нормализации ситуации.

Вирус птичьего гриппа отличается очень высокой патогенностью. Он быстро распространяется среди птиц и может представлять большую опасность для сельского хозяйства. При этом вирус может убивать не только животных, но и людей.