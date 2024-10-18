Ревматолог Коншу рассказала о профилактике остеопороза для мужчин

Для защиты своих костей мужчинам необходимо поддерживать физическую активность, соблюдать сбалансированную диету с достаточным количеством кальция и витамина D, сообщила РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Надежда Коншу.

«Для защиты своих костей мужчинам необходимо поддерживать физическую активность, соблюдать сбалансированную диету с достаточным количеством кальция и витамина D, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя», — сказала Коншу.

Она добавила, что необходимо также регулярно проходить медицинские обследования для оценки здоровья костей.

«Конечно, остеопороз чаще встречается у женщин, особенно после менопаузы из-за снижения уровня эстрогена, который защищает кости. Однако мужчины также подвержены риску этого заболевания, особенно с возрастом», — предупредила специалист.

Коншу также напомнила, что остеопороз — это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной ткани и нарушением ее качества, что приводит к хрупкости костей и повышенной вероятности переломов при незначительных травмах.

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Эта дата учреждена с целью повышения осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении этой болезни. Одно из самых распространенных последствий остеопороза — это перелом шейки бедра. Чем старше человек, тем больше вероятности получить травмы.