Репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли уже более 300 тыс человек

В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МИнздрава Подмосковья.

«Обследование репродуктивного здоровья — правильный и важный этап в вопросе планирования беременности. Благодаря регулярным профосмотрам, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тыс. жителей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start по номеру телефона: 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.