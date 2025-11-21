Репродуктивное здоровье проверили почти 700 тыс жителей Подмосковья

В Московской области жители в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно бесплатно — по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диагностику прошли почти 700 тыс. жителей региона», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ходе обследования женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.