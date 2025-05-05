Рентген-кабинет с новым оборудованием открылся в Зарайске

Жители Зарайска получили возможность пройти обследование с помощью новейшего рентгеновского аппарата в обновленной городской поликлинике. После капитального ремонта здесь открылся современный кабинет рентгенографии, оснащенный цифровым оборудованием, которое значительно улучшает качество медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый кабинет стал более уютным и комфортным для пациентов. На стенах установлены современные защитные панели от рентгеновского излучения, что обеспечивает безопасность во время процедур. Благодаря новому оборудованию время ожидания приема врача сокращается, а точность выявления патологий значительно возрастает.

«Ежедневно кабинет сможет принять до 60 человек. Новый аппарат позволяет быстро получать качественные снимки и сразу передавать их специалисту. Высокое разрешение изображений помогает своевременно диагностировать даже самые незначительные патологии и повышает шансы на успешную терапию», — отметил заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Иван Ломов.

Открытие кабинета рентгенографии стало важным шагом в улучшении доступности медицинских услуг для населения Зарайска. Теперь пациенты могут получить необходимую помощь быстрее и с большей эффективностью, что, в свою очередь, способствует улучшению общего состояния здоровья жителей. В дальнейшем планируется продолжение модернизации медицинского оборудования в поликлинике, что позволит обеспечить ещё более высокий уровень медицинского обслуживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.