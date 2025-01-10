Ремонт поликлиники № 10 завершается в Химках

В городском округе Химки завершают ремонт поликлиники № 10, которая находится в микрорайоне Фирсановка. Ход проведения работ проинспектировал депутат совета депутатов Алексей Федоров. Вместе с сотрудниками подрядной организации он провел осмотр объекта, обсудил этапы проведения работ и сроки их завершения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ремонт начался в середине июля и закончится до конца зимы этого года. Рабочие проделали большой объем демонтажных работ, сделали перепланировку, заменили электрику, все окна и сантехнику. Это позволило улучшить эргономику поликлиники и внедрить зоны комфортного ожидания. По окончании всех ремонтных работ специалисты также установят новую мебель и оснастят поликлинику удобной навигацией», — рассказал Алексей Федоров.

Капитальный ремонт проводят в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

«На ремонт поликлиники в Фирсановке выделили более 20 миллионов рублей. Старый образ поликлиник уходит в прошлое. Теперь максимум комфорта, интуитивной навигации и новый уровень заботы о пациентах и сотрудниках», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Муниципальный депутат, председатель союза медицинских сестер Надежда Смирнова подчеркнула, на время ремонта взрослые пациенты Химок могут обращаться в поликлинику № 8, а юных жителей ждут в поликлинике № 5 в Сходне. Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.