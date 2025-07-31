Рекламные манипуляции: как не повестись на хитрости в сфере пластической хирургии

Пластический хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Самвел Петросянц заявил, что современная медицина не способна подтянуть лицо или шею нехирургическими методами, а любые подобные предложения — обман, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, тонкие рекламные манипуляции многие клиники применяют и при создании объявлений об удалении избытков жира на шее и подбородке.

«Во-первых, кадры „до“ представляются после введения специального раствора, который мы используем при липосакции, что визуально резко увеличивает и без того проблемную зону. Далее позиционируются два варианта коррекции. Первый — использование инъекций препаратов, разрушающих жировую ткань, — липолитиков», — сказал доктор.

Липолитики не могут дать таких фантастических результатов, здесь многое зависит от мастерства врача, подчеркнул хирург.