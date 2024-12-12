Регулярные банные процедуры предотвращают набор веса при менопаузе - эксперт

Тепловое воздействие температуры 40 градусов во время банных процедур положительно влияет на метаболизм, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Сибирский Банный Чан».

Новое исследование департамента нутрициологии Массачусетского университета подтверждает, что регулярное посещение банных процедур, таких как сауна или парение в банном чане, может быть эффективным способом предотвращения набора веса у женщин в период менопаузы.

Руководитель исследовательской группы Сун Кье Чхон, доцент кафедры нутрициологии, объяснил, что набор веса при менопаузе связан с гормональными изменениями в женском организме: снижение эстрогена вызывает инсулинорезистентность, которая напрямую ведет к снижению метаболизма и избыточному жироотложению.

«Набор веса в период менопаузы — достаточно частое явление. Симптомы менопаузы – потливость по ночам, нарушение сна и проблемы с настроением часто влияют на способность женщины придерживаться диеты и тренировок», — объяснила врач-гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог клиники «Процветание» Мариам Шхоян.

Исследование показало, что тепло вызывает в теле молекулярные процессы, которые помогают организму более эффективно использовать энергию и сжигать жир. Регулярное посещение банных процедур в комплексе с диетотерапией и физической нагрузкой способствует жиросжиганию.

По словам доктора Шхоян, регулярные банные процедуры, в том числе парение в сибирском банном чане, способствуют снижению веса, поскольку стимулируют работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют микроциркуляцию в органах и тканях.

Согласно исследованиям компании «Сибирский Банный Чан», наиболее комфортная температура парения в банном чане составляет плюс 38 - плюс 40 градусов. Процесс парения требует соблюдения временных ограничений: после 15-20 минут рекомендуется сделать перерыв на 10 минут. По завершении процедуры следует укутаться в теплое полотенце или халат и выпить чашку травяного чая, это поможет ускорить метаболизм и закрепить эффект от парения.