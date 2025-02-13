Региональный сосудистый центр в Коломне возобновит работу осенью этого года

Один из вопросов, волнующих жителей, касается возобновления работы регионального сосудистого центра (РСЦ) в Коломне. Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров сообщил, что РСЦ начнет принимать пациентов с инсультами и инфарктами после завершения капитального ремонта хирургического корпуса № 2, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Строители планируют завершить ремонт к осени 2025 года. И тогда Коломна будет снова принимать на лечение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом. Помощь будем оказывать не только жителям Коломны, но и жителям близлежащих округов», — сказал главный врач.

Также он заверил, что кардиологическое отделение продолжает работать, а его койки временно размещены в составе терапевтического отделения.

«Как только возобновит работу РСЦ, кардиологическое отделение начнет работать в штатном режиме», — добавил Николай Макаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.